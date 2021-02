Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti, dopo il successo contro il Parma, per prepararsi in vista della sfida contro l’Atalanta, valevole per l’andata di semifinale di Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra si è divisa in due gruppi, il primo ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo sul campo 3 si sono divisi tra riscaldamento e lavoro aerobico. Infine chiusura con esercitazione tattica.

Fonte: sscnapoli.it