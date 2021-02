Ultime Atalanta – Un dubbio in attacco contro il Napoli per Gasperini. Out Palomino per squalifica

L’Atalanta questa mattina ha ripreso gli allenamenti presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, in vista della sfida di mercoledì sera contro il Napoli per la gara d’andata in semifinale di Coppa Italia. Squadra divisa in due gruppi, basato sul minutaggio dopo la sfida contro la Lazio. Allenamento differenziato per Sutalo, Hateboeur e Muriel. Domani seduta mattutina a porte chiuse, prima della partenza per il capoluogo campano.

Fonte: atalanta.it