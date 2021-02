UFFICIALE – Carolina Morace nuovo allenatore della Lazio Women

La Lazio Women, una delle candidate alla promozione in serie A, ora quarta in classifica, ha deciso di cambiare la guida tecnica. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di puntare tutto su Carolina Morace che prenderà il posto di Seleman, dopo la sconfitta sul terreno del Ravenna. Le biancocelesti hanno due gare da recuperare, al primo posto c’è il Pomigliano di mister Esposito, dopo il pari per 3-3 in casa contro il Vicenza. Ecco il comunicato ufficiale della Lazio: «La Società ringrazia il tecnico per la dedizione e la professionalità mostrata in questi anni. La Lazio Women annuncia di aver definito un accordo con l’allenatrice Carolina Morace cui viene affidata la guida tecnica della prima squadra e con Nicola Jane Williams come allenatrice in seconda».

Fonte: lalaziosiamonoi.it