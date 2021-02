Giornata lunga ed estenuante per il Crotone, per quanto concerne la trattativa per Adam Ounas. L’ex calciatore del Napoli, in estate passato al Cagliari, sembrava saltata con il club calabrese, per l’offerta del Nantes, ma alla fine ha detto sì alla società di Vrenna. Lo annuncia il sito della Lega calcio.

Fonte: legaseriea.it