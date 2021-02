Il problema del Parma di questo campionato è certamente il gol, come visto anche nella sfida contro il Napoli e per questo che il presidente Kraus pensa ad un colpo grosso chiamato Josè Callejon. Lo spagnolo ex degli azzurri non sta trovando spazio nella Fiorentina e nella squadra di D’Aversa si esalterebbe con il 4-3-3. L’altro nome è Pellè ma si potrebbe chiudere anche nei prossimi giorni visto che è svincolato. Difficile invece arrivare a Scamacca del Genoa.

Fonte: gianlucadimarzio.com