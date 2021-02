Roberto D’Aversa (all. Parma): “Bene contro il Napoli, ma la sconfitta resta”

“Soddisfatto? Per la prestazione certamente, perchè abbiamo giocato bene contro una squadra forte come il Napoli, ma purtroppo la sconfitta resta. Nel calcio non puoi essere soddisfatto di un k.o., a maggior regione con la classifica che si ha attualmente. Sul mercato dico che ho fatto delle richieste, ma non sempre quello che chiedi poi arriva”. A fine gara il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ai microfoni di Sky, analizza la sconfitta di Napoli, dove la squadra ha dato il massimo, ma non è bastato per evitare il k.o. allo stadio Diego Armando Maradona. Penultimo posto in classifica ed ora il derby contro il Bologna al “Tardini”.

Fonte: CdS