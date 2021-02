Politano, dal primo minuto o da subentrante, sempre decisivo

Oltre ad Elmas, Politano. E’ l’ex Inter che la chiude. «Dovevamo vincere, ora ci aspettano tante partite ravvicinate, tutte difficili. Pensiamo gara dopo gara. Ci confrontiamo ogni giorno guardando le partite. Nell’ultimo match abbiamo fatto qualche errore, ma siamo stati bravi a reagire e a guardare avanti. Qui ci sono tanti giocatori forti, ci sono molte gare, il mister ha ampia scelta e noi cerchiamo di farci trovare sempre pronti. Ora pensiamo a riposarci due giorni, poi alla Coppa Italia», ha detto l’attaccante a Sky nel fine partita. Un gol alla Politano: si è accentrato e con il sinistro ha fatto gol dal limite, conclusione deviata da Osorio. Quinto gol in campionato, Politano si conferma decisivo sia quando parte titolare sia quando comincia dalla panchina Gattuso lo ha schierato sempre nelle partite di coppa in Europa League e in coppa Italia utilizzandolo in campionato maggiormente in corso d’opera ma il suo apporto è stato sempre importante. Ora l’Atalanta, una delle squadre alle quali ha già fatto centro in campionato: Politano è tra i più in forma e si giocherà una maglia da titolare nel tridente offensivo.

Il Mattino