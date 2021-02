Osimhen è rimasto in panchina, tutto già preventivato

Quello del 5-4-1, però, non rappresenterà di certo un’alternativa concreta al 4-3-3, visto che l’unica variante seriamente presa in considerazione da Gattuso per il suo Napoli è il 4-2-3-1, modulo che tornerà ad essere prepotentemente di moda non appena Osimhen sarà nuovamente al meglio della condizione. A proposito, nella girandola di cambi di ieri sera contro il Parma, nemmeno un minuto per il nigeriano lasciato in panchina dopo le ultime due apparizioni deludenti negli scampoli di partita con Verona e Spezia. Non si tratta assolutamente di una bocciatura, ma di un turno di riposo concesso da Gattuso al suo attaccante per consentirgli di recupare ancora un po’ prima di tornare a disposizione nelle condizioni migliori. Osimhen, infatti, ha bisogno di tutta la sua esplosività per esprimersi al meglio e schierarlo in partite così tirate lo esporrebbe solo al rischio di un ennesimo flop.

B. Majorano (Il Mattino)