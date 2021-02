Matteo Politano: “Gattuso? Ci confrontiamo con lui tutti i giorni. Ora testa all’Atalanta”

In questa stagione Matteo Politano ha già realizzato 8 reti tra campionato e coppe varie, una media realizzativa incredibile, per uno che entra spesso dalla panchina. Ieri l’ex di Inter e Sassuolo ha chiuso la gara con il tiro deviato da Osorio per il 2-0 finale ma anche l’assist di tacco dove Insigne ha preso il palo. A fine gara le sue parole a Sky. “Dopo le ultime sconfitte ci tenevamo a riprendere la marcia e a vincere le gare, perciò siamo contenti dei tre punti conquistati. Gattuso? Con lui ci confrontiamo tutti i giorni, analizziamo gli errori commessi, per evitare di ripeterli in futuro. Ora testa alla Coppa Italia e alla sfida contro l’Atalanta. Non era semplice dopo le ultime gare, ma siamo stati bravi a reagire, non vogliamo fermarci. Sappiamo che siamo tutti importanti in questa squadra, c’è spazio per tutti, io quando entro in campo cerco di dare il massimo per farmi trovare pronto. Mercoledì è una partita importante contro gli orobici, ci riposiamo e poi testa alla gara di Coppa Italia”.

Fonte: Corriere dello Sport