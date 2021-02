Massimiliano Mirabelli: “Gattuso? Chiedere le dimissioni è follia”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, Massimiliano Mirabelli, ex Direttore Sportivo del Milan (con Gattuso allenatore): “Chiedere le dimissioni di Rino è una follia. Il Napoli è protagonista su tutti i fronti. E’ un campionato strano e difficile. A Napoli ci sono avversari interni. Poi uno si chiede perché la Juventus vince sempre. Evidentemente sanno gestire bene le cose. Al di là di come stanno andando le cose quest’anno. Si parla di progettualità e fiducia al proprio allenatore. Sembra che a Napoli ci creiamo da soli i problemi. Rino sta dando troppa importanza a chi? Chi lo provoca in questo modo? Critico Gattuso perché ha dato spazio, importanza e voce a chi non va preso in considerazione. Ancora oggi, squadre come Lazio ed altre possono ambire allo Scudetto. Alla fine si tirerà la linea. Servirebbe entusiasmo. E non chi non vede l’ora di celebrare un funerale”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli