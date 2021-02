Il Napoli ha la panchina “salvatutti”! I voti del quotidiano

Così valuta la panchina del Napoli Il Mattino:

7 POLITANO – Si piazza sul suo lato e sposta Lozano prima punta. Prezioso il suo gol, ancora un tiro dal limite dell’area che dà esattamente il senso di quello che prova un subacqueo quando in debito d’ossigeno risale a galla. Una rete provvidenziale in un momento molto delicato della partita degli azzurri.

5,5 BAKAYOKO – Si abbassa lui nella linea dei centrali e sposta Demme al posto del boccheggiante polacco. Incespica ingenuamente sul pallone e fa ripartire il Parma, si riprende solamente quando il Napoli va sul 2-0 e finalmente un po’ di pressione va via da dosso e anche lui riesce a giocare con maggiore rilassatezza.

6 HYSAJ – A sinistra quando entra e trova una specie di irruenza da parte del Parma: quasi sempre sulle tracce di Man che segue con attenzione e sempre senza vedersi sfuggire nessuno dalla sua parte. Difficile che sbagli un anticipo, ha senso della posizione e del sacrificio. Stringe i denti e lotta. Impatto buono.

6 MAKISMOVIC – Va centrale e inaugura una difesa a cinque che per il Gattuso napoletano è una prima volta assoluta e che chissà se vedremo altre volte. In ogni caso, visto che il Napoli chiude poi la partita, la formula bunker non va mai realmente in pressione. In ogni caso, non male come idea.