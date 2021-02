Il “napoletano” Gianluca Gaetano fa felice l’ex azzurro Pecchia

Cittadella1

Cremonese1

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6,5; Cassandro 6 Frare 5,5 Perticone 5 Donnarumma 7; Proia 6 (31’st Tsadjout sv) Pavan 5 (20’st Iori 6) Branca 5,5 (20’st Rosafio 6); D’Urso 5 (31’st Baldini sv); Tavernelli 5 (20’st Gargiulo 6) Ogunseye 5. A disp.: Maniero, Ghiringhelli, Camigliano, Adorni, Benedetti, Mastrantonio. All.: Venturato 6



CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi 6,5; Zortea 6,5 Bianchetti 6 Ravanelli 6,5 Valeri 6,5; Bartolomei 6,5 (21’st Gustafson 5,5) Castagnetti 5; Gaetano 7 (13’st Ciofani 6) Valzania 6 (31’st Pinato sv) Celar 5,5 (1’st Baez 5); Strizzolo 5 (21’st Colombo 6). A disp.: Alfonso, Volpe, Coccolo, Nardi, Ghisolfi. All.: Pecchia 6

ARBITRO: Maggioni di Lecco 6,5.

Guardalinee: Yoshikawa e Nuzzi.

Quarto uomo: Amabile.

MARCATORI: 3′ pt Gaetano (Cr), 43′ st Donnarumma (Ci).

ESPULSO: 47’st Ogunseye (Ci) per cnr.

AMMONITI: 28′ pt Tavernelli (Ci) per gioco falloso, 16′ st Bartolomei (Cr) per gioco falloso, 38′ st Valeri (Cr) per gioco falloso, 44′ st Pinato (Cr) per gioco falloso, 42′ pt Venturato (Ci, allenatore) per proteste.

NOTE: Serata fredda, partita giocata a porte chiuse. Angoli: 8-7 per la Cremonese. Recupero: pt 0′ e st 4′.

Il botta e risposta all’alba e al tramonto della partita, tra Gaetano e Donnarumma, salva il Cittadella dalla terza sconfitta consecutiva senza togliere a Fabio Pecchia la buona partenza – 5 punti in 3 partite – da quando ha ereditato la panchina della Cremonese. Il demerito della sua squadra, semmai, è di non chiudere la gara incassando il pari allo scadere.

SUBITO GAETANO. La Cremonese colpisce a freddo: Gaetano manda a vuoto Frare al limite dell’area e scarica un mancino che più indovinato non si può.

Un episodio sul quale i lombardi edificano la partita fino alla beffa a due minuti dal termine.

A cura di Federico Vaccari (Cds)