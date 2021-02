Il Mattino dà i voti agli azzurri: brutti, sporchi e vincenti

Non si deve ogni volta stravincere, creare decine di palle gol ed esaltarsi. Si può anche vincere così. Sporchi, brutti, in difficoltà. Lo ha fatto ieri sera il Napoli contro il Parma, per ritrovarsi e ritrovare un minimo di buonumore. Squadra che si sacrifica, che lascia anche l’iniziativa agli avversari e soffre. Ma vince e si abbraccia. Il Mattino “vota” in questo modo:

6 OSPINA



6 DI LORENZO

5,5 MANOLAS

6 KOULIBALY



6 MARIO RUI



7 ELMAS



5,5 DEMME



5 ZIELINSKI



6 LOZANO



5,5 PETAGNA



5 INSIGNE



7 POLITANO



5,5 BAKAYOKO



6 HYSAJ



6 MAKISMOVIC



6,5 GATTUSO



A cura di Pino Taormina (Il Mattino)