Il Mattino: attacco spuntito, ci pensano centrocampo e panchina

6 LOZANO – Subito con l’argento vivo, si procura l’ammonizione di Gagliolo, il centrale è costretto a raddoppiare su Pezzella che si prende anche lui il giallo causa accelerazione del Chucky. Ha la palla per chiudere l’incontro. Poi da prima punta è una insidia continua.

5,5 PETAGNA – Si vede poco nella prima frazione, Osorio gli lascia un novero limitato di palloni. Qualche sponda, tanta difesa del pallone e poco altro, un buon appoggio per Lozano. Lotta su ogni palla, un combattente ma non tira né vede mai la porta. Anche se come parziale alibi davvero non c’è un traversone da poter sfruttare.

5 INSIGNE – Conti cerca di limitarne l’ingresso in area seguendolo ovunque ed il capitano prova con qualche conclusione dalla distanza, ma il suo primo tempo è ancora di un grigio pallido, salvo che per il movimento sul gol di Elmas che apre uno spazio importante. Prende un palo ma quando è nera è nera.

Fonte: Il Mattino