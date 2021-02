Il Crotone spera nel sì, Ounas ha chiesto un altro po’ di tempo

Ha chiesto di poterci pensare, Adam Ounas. In merito alla possibilità di passare al Crotone. L’esterno del Napoli, attualmente al Cagliari, sta valutando la proposta della squadra calabrese. Il giocatore, comunque, in Sardegna, non ha trovato lo spazio che desiderava. La Gazzetta dello Sport scrive: “Ounas riflette sul Crotone. L’esterno offensivo francese ha l’ok del Cagliari e del Napoli per chiudere in anticipo il prestito nel club sardo, ma non ha ancora deciso dove cercare spazio fino al termine del campionato. De Laurentiis ha trovato l’intesa coi calabresi, ma Ounas ha chiesto ancora qualche ora di tempo prima di accettare la destinazione. Il Cagliari osserva interessato e da Crotone sperano nel sì di Ounas all’ultima curva”.