Il Cds vota: Elmas gol come un “diamante”, ancora non positivo Mario Rui

Il Napoli batte il Parma e resta in scia alla zona Champions, che è lontana solo due punti, oppure tre per la terza piazza in campionato. Eppure non è stato semplice vincere contro gli emiliani, ben chiusi e pronti a ripartire di contropiede. La partita la sblocca una prodezza di Elmas che parte oltre la metà campo, scarta un paio di avversario e spiazza Sepe. Gli ospiti nella ripresa partono meglio e sprecano con Cornelius la palla del pareggio, palla calciata sul fondo. Nel finale di gara arriva il raddoppio con Politano, il suo tiro è deviato da Osorio. Sfortunati Bakayoko e Insigne, il primo scheggia il palo dai 25 metri, mentre il capitano lo colpisce in pieno. Un successo che da morale in vista della semifinale di Coppa Italia mercoledì contro l’Atalanta. Secondo il CdS sufficiente la difesa, non bene Zielinski e Petagna.

Ospina 6 – Nei mischioni, ci mette la faccia e (ovviamente) i pugni. Una domenica serena, in famiglia, tra i pali di casa.

Di Lorenzo 6 – Non spinge come saprebbe, perché non conviene lasciare campo a Gervinho che ha un altro passo.

Manolas 6 – Comincia male, quasi malissimo, e per un po’ si porta dietro certe insicurezze che spariscono alla distanza.

Koulibaly 6,5 – Avendo intuito che il «socio» greco non sembra ispiratissimo, controlla Cornelius e qualsiasi uomo si aggiri da quelle parti.

Mario Rui 5,5 – Dev’essere un pizzico di tensione a frenarlo e comunque, come Di Lorenzo, provvede a tenere la linea e basta.

Hysaj (32’ st) sv Per rinfrescarsi là dietro.

Elmas 7 – Si inventa, dal nulla, l’1-0, con la complicità di mezzo Parma. Ma l’idea è tutta sua, 50 metri di campo e slalom da applauso. Il 2-0 gli sfugge per un niente.

Maksimovic (32’ st) sv – Serve la difesa a tre e lui si mette in mezzo tra Manolas e Koulibaly.

Demme 6 – Va su Grassi quando attacca, aspetta Brugman ma (40’ pt) apre più volte una voragine su pressing alto non richiesto.

Zielinski 5 – Il solito bel palleggio, che rimane però concentrato in una terra di mezzo.

Bakayoko (25’ st) 6 – Un palo scheggiato e un fisico per arginare il Parma che avanza.

Lozano 6,5 – Sembra ancora e di nuovo solo contro tutti. Sbaglia il 2-0 ma non indietreggia mai, se non per andare a strappar palloni.

Petagna 5 – Gli viene fuori una giocata niente male che però è anche l’unica di una serata un po’ pallida.

Politano (18’st) 6,5 – Nessuno in Europa – dalla panchina – più lui, solo Petersn e Piatek alla pari con l’uomo della Provvidenza che toglie ansia alla partita.

L. Insigne 6 – L’apertura per lanciare Petagna (42’ pt), poi il palo che gli nega il centesimo gol. Però sembra stanco.

Gattuso (all.) 6 – La vittoria aiuta a sopportare lo stress che il gioco genera.

A. Giordano (Cds)