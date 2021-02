Giovanni Scotto: “De Laurentiis ha il nome adatto per il dopo-Gattuso”

Il futuro di Gattuso è in bilico, a maggior ragione, dopo le parole nel post-partita contro il Parma e il Napoli si guarda attorno per la panchina. Ecco gli ultimi aggiornamenti su twitter di Giovanni Scotto. “Aurelio #DeLaurentiis guarda con interesse alla situazione di Simone #Inzaghi alla #Lazio. Il rinnovo in biancoceleste non si sblocca e potrebbero partire contatti in questi giorni per la prossima stagione. Inzaghi è il profilo ideale che il presidente del #Napoli cerca”.

Fonte: twitter Giovanni Scotto