Elmas spezza l’equilibrio: prima da titolare e gol…e che gol!

Prima partita da titolare e gol. E che gol! Elmas, un lampo, un guizzo…se ne va palla al piede, guadagna metri, al limite dell’area supera come birilli un paio di difensori del Parma e infila Sepe di precisione, un sinistro che spiazza il portiere ospite, ex del Napoli. Finalmente protagonista dopo le difficoltà di questa stagione. Nel ruolo di mezzala destra sta dando il meglio di sè, in questa collocazione tattica le sue migliori qualità stanno venendo fuori. Indubbiamente il più brillante a centrocampo di questi tempi. Fu acquistato l’estate 2019: un’operazione del direttore sportivo Giuntoli che lo acquistò dal Fenerbahce. Quest’anno ha giocato poco da titolare, frenato anche dal Covid-19, poi non è riuscito ad incidere da esterno d’attacco a ridosso della punta centrale quando Gattuso glielo ha chiesto. Ora ha cambiato marcia, la seconda prova convincente, la seconda volta consecutiva che ha giocato da titolare. In campionato le 15 volte che aveva giocato lo aveva fatto sempre entrando dalla panchina.

Il Mattino