Corriere della Sera: “Non ci sono dubbi, la squadra è con Gattuso”

Corriere della Sera:

“La risposta del campo c’è stata. Se ci fosse stato anche soltanto un dubbio, sull’intesa Gattuso-squadra, le ultime due gare ne hanno certificato la grande alleanza. Il Napoli vince. Ma con i soliti alti e bassi. Sotto gli occhi attenti di De Laurentiis, in tribuna allo stadio Maradona. Davanti allo sguardo rigido dell’allenatore. Che di fronte al festival dei gol (6 in 2 gare), non tradisce emozioni. Però s’infuria per le reti subite.”.

Fonte: Corriere della Sera