Con il Parma un precedente importante per il futuro?

Con il Parma si è vista questa novità assoluta. L’ingresso di Maksimovic al posto di Elmas ha sancito definitivamente il cambio di modulo. Il serbo, infatti, si è andato a mettere al fianco di Manolas e Koulibaly andando a formare la cerniera utile per arginare le ultime sfuriate del Parma. Una mossa a sorpresa da parte di Gattuso che in un certo senso ha anche destabilizzato l’attacco di D’Aversa che da un momento all’altro si è ritrovato sprovvisto dei soliti punti di riferimento. Certo, 13 minuti (più recupero) non possono rappresentare un segnale definitivo, ma allo stesso tempo diventano un precedente importante. Vuol dire che da qui al futuro l’esperimento (sicuramente riuscito, visto che il Parma non è passato) potrebbe anche essere riproposto. Non sarà certo una costante, perché la difesa a quattro rappresenta un punto fermo nell’idea di calcio di Gattuso, ma l’allenatore del Napoli non è affatto talebano nelle scelte.

B. Majorano (IL Mattino)