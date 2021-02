Centrocampo azzurro: dalla Macedonia con furore, deludono gli altri due

7 ELMAS – Scivolata eccellente in apertura su Gervinho che evita una circostanza pericolosissima, fa una densità importante, chiudendo tante linee di passaggio a Kurtic e Pezzella. Poi, la perla alla mezz’ora: ne salta due, tre, quattro prima della conclusione vincente con una galoppata di 30 metri. Una diga nella ripresa.

5,5 DEMME – Brugman lo bracca metro su metro per limitargli l’impostazione, prova a divincolarsi, con qualche difetto in più nella misura. Pare riprendersi a inizio ripresa poi perde una palla su Brugman e rischia il patatrac. Insicuro in certi momenti, ma forse era anche stanco.

5 ZIELINSKI – Si accende, come sempre, a lampi: quando lo fa, Grassi fa difficoltà a tenerlo, ma non vengono fuori spunti di rilievo anche perché non è ispirato. E anche quando poi deve imbrigliare l’altrui manovra sembra quasi smarrito nella selva del centrocampo parmense. Insomma, a tratti irriconoscibile.

Fonte: Il Mattino