Avversario Napoli – Un recupero a centrocampo per il Genoa di Ballardini

Dopo il successo di Crotone, prestazione davvero convincente, il Genoa ha ripreso quest’oggi gli allenamenti a Pegli, in vista della sfida di sabato al “Luigi Ferraris” contro il Napoli. Per Ballardini un importante recupero a centrocampo, si tratta dell’ex Juventus Cassata, dopo settimane di stop, a causa del problema al retto femorale nel corso della sfida contro il Catanzaro di Coppa Italia. Invece ancora lavoro a parte per Zapata in difesa, mentre iter riabilitativo per Biraschi.

Fonte: pianetagenoa1893.com