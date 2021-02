Atalanta, ko e polemiche con la Lazio Gasperini: «Adesso testa al Napoli»

Il bis dopo pochi giorni tra Atalanta e Lazio questa volta dice bene ai romani: vittoria dei biancocelesti (1-3) e sorpasso in classifica con vista Champions. Bergamaschi in attesa della sfida di Coppa Italia contro il Napoli e meno aggressivi del solito, Lazio più tonica dall’inizio e subito in gol con Marusic. Il raddoppio di Correa ha messo la sfida in discesa, prima delle reti di Pasalic e Muriqi. L’Atalanta è stata palesemente a disagio con il nuovo assetto difensivo a quattro provato da Gasperini per far rifiatare Gosens e Hateboer, i due fluidificanti intorno ai quali, unitamente a Ilicic, ruota gran parte del gioco dell’Atalanta. Una scelta chiaramente suggerita dall’esigenza di far riposare alcuni big in vista della semifinale di coppa Italia di mercoledì al Maradona. «Teniamo molto a questo appuntamento e alla competizione, il nostro obiettivo è arrivare in finale. Ormai dovendo giocare ogni tre giorni, il turnover è diventato una scelta quasi inevitabile. Lo scudetto? La vedo difficile per noi, le due milanesi e la Juventus stanno correndo parecchio, non è facile star dietro a loro se continuano con questo ritmo».



A cura di Angelo Rossi (Il Mattino)