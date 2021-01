Tocca ad Elmas: Gattuso si aspetta risposte definitive dal suo jolly

Elmas dal primo minuto. E’ questa la vera sorpresa per stasera, visto che Gattuso tende sempre a utilizzarlo a gara in corso. Dopo qualche prestazione non all’ altezza, contro lo Spezia si è ritrovato. Quel corpo estraneo apparentemente avulso dal gioco, è diventato parte integrante di un sistema nel quale si è trovato subito a proprio agio. Innanzitutto ha colpito la sua grande voglia, tanto lavoro sporco, ma anche qualità. Con Gattuso si è trovato subito a meraviglia. Grazie alla sua grande duttilità tattica, Elmas si è messo a disposizione dell’allenatore che lo ha schierato praticamente quasi in ogni zona del campo. Da mediano nel centrocampo a due, a mezzala in quello a tre, finendo anche dirottato sulla fascia, a fare l’esterno d’attacco in assenza di Insigne. Insomma, un jolly multiuso che per Gattuso è diventato preziosissimo per ogni circostanza. Oggi, nella sfida contro il Parma, sarà nuovamente titolare. Sarà la seconda volta di fila in meno di 4 giorni: un bel gesto di stima e fiducia da parte dell’allenatore azzurro che a questo punto si aspetta le risposte definitive dal macedone.

Il Mattino