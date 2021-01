SKY – Gattuso: “ADL avrà sempre il mio rispetto, ma la situazione è stata gestita male”

Al termine della gara contro il Parma e per commentare la vittoria del Napoli e la prestazione azzurra, ai microfoni Sky, Rino Gattuso: “Non avevo dubbi sulla risposta della squadra, ma se avessi avuto dubbi anche su questo, avrei reagito e preso altre decisioni. Oggi mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, il suo saper soffrire, il suo saper giocare da squadra, anche se tecnicamente meno brillante del solito. Abbiamo un unico attaccante di ruolo, è diventato difficile giocare ogni tre giorni in questa situazione. Io prendo schiaffi ogni giorno, come se fossimo ultimi in classifica. Tu hai voglia a dire ai ragazzi di non leggere nulla, ma è difficile che non lo si faccia. Se qualche tifoso da tastiera poi in lockdown si annoia ed offende, allora…ma a me non importa. Non parliamo di contratto, ora è il momento di parlare della partita, perchè adesso vengo da due vittorie, se ne perdo due sono in discussione di nuovo. Io credo al lavoro, nel lavoro serio, ma bisogna sentirsi a proprio agio per dare il massimo. Quando sono a Castelvolturno con i miei ragazzi sto bene, ma non sono a mio agio con l’aria che si respira qui. Io rispetto De Laurentiis, ma la situazione è stata gestita male. Non sono ipocrita, io lo ringrazio perchè gli ho chiesto un giocatore e me lo ha preso, mi fa allenare una squadra forte e il mio rispetto lo avrà sempre, ma io, pur non avendo rinnovato il contratto non mi sono permesso di parlare e di sedermi a tavolino con nessuno…”