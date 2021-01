Serie A/ Spezia-Udinese 0-1: Scontro salvezza all’Udinese!

Il primo tempo ci ha mostrato molte occasioni, ma tanta imprecisione da ambo le parti.

Al 49esimo l’Udinese con un’azione di De Paul straordinaria ha messo in porta Pereyra che però ha sparato su Provedel in uscita; sugli sviluppi dell’azione subentra Deulofeu che viene steso da Chabot in area, guadagnandosi il penalty. Dal dischetto De Paul spiazza Provedel. Non duccede sostanzialmente niente per 25 minuti, poi l’episodio che potrebbe cambiare il match; Al 75esimo, infatti l’Udinese resta in 10 uomini, per il fallo di De Paul su Acampora che fa guadagnare il secondo giallo all’argentino. All’85esimo, viene ristabilita la parità numerica, perchè Saponara prende il secondo giallo per un fallo su Becao. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali ( 71′ Estevez ), Erlic, Chabot, Bastoni; Maggiore, Agoume ( 71′ Ricci ), Pobega ( 46′ Acampora ); Gyasi, Galabinov ( 63′ Agudelo ), Farias ( 63′ Saponara ). All: Italiano

Udinese (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becao, Bonifazi ( 88′ De Maio ), Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul , Walace, Arslan ( 60′ Mandragora ), Zeegelaar ( 88′ Molina ); Pereyra; Deulofeu ( 60′ Llorente ) All: Gotti

Ammonizioni: 16′ Bonifazi (U), 23′ Pobega (S), 39′ Vignali (S), 66′ Bastoni (S), 68′ Acampora, 71′ De Paul (U), 81′ Saponara (S), 89′ De Maio (U)

Espulsioni: 75′ De Paul (U), 85′ Saponara (S)

Marcatori: 51′ rig. De Paul (U)