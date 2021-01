SERIE A, Roma-Verona 3-1: Giallorossi a meno 6 dalla vetta

ROMA-VERONA 3-1:

Spumeggiante prima parte del primo da parte della Roma. Scatenata, per tre volte in rete, in 9 minuti. Mancini di testa. 1-0. Poi Mkhitaryan. 2-0. Mayoral, 3-0. Colley, nella ripresa, 3-1. Senza Dzeko, Fonseca rimane imbattuto in casa in campionato. Seconda vittoria consecutiva della Roma. Ora a – 6 punti dalla capolista. Al 3° posto. Scavalcata la Juventus. Avversaria nel prossimo turno.

ROMA (3-4-2-1):

Lopez; Mancini, Smalling (12′ Kumbulla), Ibañez; Karsdorp (86′ Bruno Peres), Villar (71′ Cristante), Veretout (86′ Diawara), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral (86′ Perez).

All. Fonseca

VERONA (3-4-2-1):

Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini (80′ Udogie); Faraoni (59′ Dimarco), Tameze, Ilic (59′ Bessa), Lazovic; Barak, Zaccagni (59′ Colley); Kalinic (46′ Lasagna).

All. Juric

Marcartori: 20′ Mancini (R), 22′ Mkhitaryan (R), 29′ Mayoral (R), 62′ Colley (V).

Ammoniti: Pellegrini (R), Faraoni (V), Kumbulla (R).