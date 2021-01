SERIE A – Napoli-Parma 2-0, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo contro lo Spezia, oggi ha affrontato il Parma, con l’obiettivo di restare in scia alla zona Champions League. Prima parte della prima frazione dove gli azzurri fanno fatica a costruire la manovra, ma non rischia nulla in difesa. Il match è sbloccato da una magia di Elmas, supera un paio di avversari e spiazza Sepe. La partita ora cambia e gli azzurri sfiorano il raddoppio con Lozano, palla fuori di un soffio. Gli ospiti nella ripresa partono più decisi e sfiorano la rete del pareggio con Cornelius, fuori di poco. Anche Kucka ci prova, ma di testa non prende la porta. I partenopei si gettano in avanti e raddoppiano, cross di Lozano, respinta e poi Politano calcia con deviazione che batte Sepe. Nel finale anche due pali colpiti, il primo è scheggiato da Bakayoko, il secondo è pieno da Insigne. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Dopo la prestazione di Verona non positiva, il terzino dell’Empoli stasera aveva dalle sue parti Gervinho ed è riuscito a non farlo partire in velocità. Ha tenuto alta la concentrazione fino alla fine e a tratti ha dato una mano in attacco.

Koulibaly 6,5 – Il difensore senegalese, dopo un paio di errori in fase d’impostazione, ha ritrovato la concentrazione e non ha perso un duello con Cornelius e Gervinho. Bene ma può fare ancora meglio.

Mario Rui 6,5 – Dopo un periodo non brillante del laterale portoghese, questa sera è stato determinante in difesa e non ha sbagliato una diagonale. Quando gioca così è indispensabile nello scacchiere tattico.

Elmas 7 – Il “diamante” grezzo stasera ha dimostrato tutto il suo valore. Un gol davvero eccellente, dribbling su due avversari e spiazza Sepe. Poi fondamentale in difesa dove non sbaglia una mossa. Leggero calo nella ripresa, ma sempre sul pezzo.

Lozano 6,5 – Stasera il messicano non è stato costante, ma ti da sempre l’impressione di essere un pericolo per gli avversari. Va vicino al gol personale, poi propizia la rete del raddoppio di Politano.

Petagna 6,5 – La punta centrale ex Atalanta e Spal, non era al massimo, ma come sempre è fondamentale per il gioco di sponda. Ottimo il cross a sinistra dove Lozano sfiora il gol. Cala nel secondo tempo e viene cambiato.

Insigne 6,5 – Il capitano come sempre generoso e lotta con la squadra. Bene in fase difensiva dove non sbaglia una mossa. Tiene bene il campo e sfiora il gol a giro. Sfortunato quando colpisce il palo nel finale. Il centesimo gol arriverà.

Politano 7 – L’ex esterno di Sassuolo e Inter, entra con il piglio giusto. Prima da una mano in difesa, poi va in avanti e con il solito tiro chiude la pratica. Splendido l’assist per Insigne con il tacco. E’ una riserva di lusso.

Flop

Zielinski 5 – In una partita dove non era semplice passare la palla e offrire spunti, il polacco però non è stato incisivo come suo solito. Male in attacco, cerca di trovare la posizione e poi perde un pallone a centrocampo. Non certo il meglio del suo repertorio.

A cura di Alessandro Sacco