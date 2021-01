Sabato 6 Febbraio alle ore 20,45 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, i rossoblu di Ballardini, rilanciati in classifica, affronteranno il Napoli per la seconda di ritorno. In vista della sfida in Liguria, c’è il rischio di 5 diffidati.

Genoa – Badelj, Bani, Destro, Ghiglione, Masiello

Napoli – nessuno

Fonte: goal.com