Serie A – Crotone-Genoa, risultato, formazioni e cronaca del match

Allo stadio Scida, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live, finale di 0-3.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Messias, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Dragus, Luperto, Rojas, D’Aprile, Djidji, Rispoli, Petriccione, Vulic, Eduardo, Riviere All.: Stroppa

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Destro. A disposizione: Marchetti, Zima, Goldaniga, Behrami, Portanova, Ghiglione, Pandev, Melegoni, Onguene, Pjaca, Rovella. Pellegrini.All.: Ballardini.

Primo Tempo: Al 2′ pressione subito altissima del Crotone, i calciatori di Stroppa attaccano alti i portatori di palla del Genoa. Partita sicuramente di grande importanza soprattutto per la squadra di casa. Buona trama da parte del Genoa al 15′, con Mattia Destro che riceve in area di rigore, scarica per Zappacosta che prova il traversone verso il dischetto ma è ben appostato Messias che intercetta. Goal del Genoa al 24′, appoggio di Destro per l’inserimento in area di rigore di Zajc, pallone messo verso il dischetto deviato da Magallan sul quale si avventa l’ex Roma che batte Cordaz. Goal del Genoa al 29′, Zajc da terra serve Zappacosta sulla destra, pallone messo all’ingresso dell’area di rigore per Czyborra che calcia al volo di prima intenzione mandando alle spalle di Alex Cordaz. Punizione Messias, al 45′ ci prova il brasiliano ma la palla termina tra le braccia di Perin.

Secondo Tempo: Gol del Genona con Destro al 50′, firma la sua doppietta personale. Il centravanti del Genoa anticipa Marrone su cross di Zajc e mette di punta alle spalle di Cordaz. Occasione al 57′ anche per Shomurodov, sul cross di Masiello. L’uzbeko però stoppa malamente e il suo tiro viene smorzato in angolo da un difensore. Palo del Crotone al 89ì’ con Benali che semina il panico in area del Grifone, poi col mancino centra il legno, con una leggera deviazione di Perin. Contropiede del Genoa al 93′ con Pandev che entra in area ma trova la manona di Cordaz a mettere in angolo il pallone del possibile poker, ma l’arbitro fischia la fine su quest’azione.

A cura di Antonio Pisciotta