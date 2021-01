Serie A – Cagliari-Sassuolo: pareggio in zona Cesarini per gli ospiti

Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21, risultato finale 1-1.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Oliva, Deiola (64′ Sottil); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (64′ Pavoletti).

A disposizione: Aresti, Vicario; Calabresi, Carboni, Tripaldelli, Walukiewicz; Cerri, Perei, Tramoni.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Caputo.

A disposizione: Pegolo; Ayhan, Kyriakopoulos, Peluso, Toljan; Lopez, Magnanelli, ; Defrel, Haraslin, Oddei, Raspadori, Schiappacasse.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Primo Tempo: Al 2′ Sassuolo in avanti, servito con un lancio lungo, Muldur prova a raggiungere il pallone che gli rimbalza davanti e termina sul fondo. Al’8 lamentele in casa Cagliari, Simeone si addentra dentro l’area di Consigli affiancato da Marlon, riesce a liberarsi del difensore ma viene travolto da Consigli. Il Cagliari chiede il rigore ma questo non viene assegnato.

Gol annullato Cagliari, al 10′, dopo aver saltato Consigli, Marin da posizione defilata calcia verso la porta vuota, ma la sua posizione è di fuorigioco e la rete viene annullata; Simeone cerca il gol, al 23′ conclusione dalla distanza per Simeone deviata da Ferrari, è angolo. Cross morbido di Rogerio dalla sinistra per Djuricic che, colpendo di testa, non inquadra di pochissimo lo specchio al 36′. Niente recupero in questa prima parte di gara. L’arbitro Mariani fischia la fine dei primi 45 minuti e le due squadre fanno rientro negli spogliatoi.

Secondo Tempo: Sulla respinta di Cragno, Djuricic si ritrova con il pallone tra i piedi e calcia teso dalla distanza. Palla di poco alta sopra la traversa, al 47. Doppio miracolo di Cragno, al 54′, il portiere sardo si immola per due volte salvando, miracolosamente, la sua porta. Servito da Locatelli, Traoré al 69′ libero da marcatura cerca la conclusione in porta. Il tiro viene deviato da Lykogiannis.

Goal Cagliari al 76′, cross perfetto di Marin che mette il pallone al centro dell’area neroverde. Joao Pedro svetta più in alto di tutti e trova la rete del vantaggio; dopo una girandola di cambi e di falli ed ammonizioni, si arriva al 90′, dove l’arbitro concede 5 minuti di recupero. Goal del Sassuolo al 93′, Boga, completamente libero da marcatura e innescato da Oddei, trova il gol da distanza ravvicinata. Termina qui la partita il Sassuolo la riprende in zona cesarini.

A cura di Antonio Pisciotta