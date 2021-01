Serie A – Atalanta-Lazio (1-3) risultato, formazioni e cronaca della partita

Al Gewiss Stadium, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live, risultato finale 1-3.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri (46′ Malinovskyi); Miranchuk (54′ Pasalic), Ilicic; Zapata (54′ Muriel).

A disp.: Sportiello, Rossi, Pasalic, Caldara, Scalvini, Pessina, Malinovskyi, Lammers, Muriel. All.: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (38′ Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (59′ Akpa Akpro), Marusic; Correa, Immobile.

A disp.: Alia, G.Pereira, Musacchio, Hoedt, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, A.Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi

Primo Tempo: Si parte, Chiffi dà il via è Atalanta-Lazio, e pochi minuti ed al 2′Goal Lazio, la sblocca subito Marusic. Tiro a giro di Marusic che beffa Gollini sotto al sette. Al 10′ i nerazzurri cercano l’imbucata con Zapata, chiude bene la Lazio che tampona bene l’offensiva della Dea. Sforbiciata di Luis Alberto davanti a Gollini: lo spagnolo sfiora la giocata e il raddoppio, al 25′ minuto.

Dialogo perfetto tra Luis Alberto, al 31′, Immobile e Milinkovic: lo spagnolo si libera della difesa atalantina, serve Ciro che crossa per il Sergente che prova il colpo di testa. La sfera trova solo il legno. Reina si oppone a Zapata, al 44′, l’attaccante schiaccia la palla di testa, lancio insidioso che non impensierisce il portiere biancoceleste. Chiffi dopo 1′ minuto di recupero decreta la fine del primo tempo.

Secondo Tempo: Maehle prova subito, al 47′, lo squillo cercando il tiro dalla distanza: la palla si spegne sopra alla traversa. Raddoppia Correa al 51′ che, in un’azione assolutamente personale, salta Gollini e cerca il secondo palo con una rasoiata. Sgroppata di Maehle al 61′, dal giocatore sulla corsia di sinistra prima di crossare al centro per i compagni: prende bene i tempi Reina che salva il risultato. Ripartenza Lazio al 65′, Lazzari si lancia verso Gollini prendendo i tempi a Maehle, ancora provvidenziale Gollini che esce e salva coi piedi.

Occasione al 74′ Immobile salta due difensori atalantini, al momento del tiro preferisce servire Marusic che offre il tiro ad Akpa Akpro: il centrocampista calcia altissimo sopra alla traversa. Goal Atalanta al 79′, magia di Muriel che si propone davanti a Reina, ma trova solo il palo: sul rimpallo si avventa Pasalic e non sbaglia. Goal Lazio al 82′, palla lunga di Milinkovic a pescare Pereira, il brasiliano salta Gollini e mette al centro per Muriqi. Il Pirata, a porta vuota, non può far altro che segnare. Triplice fischio la Lazio sbanca al Gewiss Stadium, cala il tris e sorpassa l’Atalanta in classifica.

A cura di Antonio Pisciotta