Roberto D’Aversa (all. Parma): “A Napoli dovremo dare il 120%”

Il Parma cercherà oggi alle ore 18,00 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, un risultato positivo per uscire dai bassi fondi della classifica. Ieri in conferenza stampa le parole del tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa. “La classifica e gli ultimi risultati, potrebbero indurci ad un ambiente negativo, ma noi dobbiamo risollevarci il più presto possibile, a cominciare dal match di Napoli. Gattuso? Non so se sta sula graticola o meno, ma è una squadra che ha vinto per 6-0 contro la Fiorentina e ne ha dati 4 allo Spezia, perciò sono forti. Se loro dovessero non essere in giornata, perchè non sfruttarla a nostro vantaggio. Dovremo dare il 120% per uscire dal campo con un risultato positivo, senza pensare a infortuni, classifica o cose simili”.

Fonte: CdS