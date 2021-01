Retroscena – Clima di tensione Napoli-Mertens per la caviglia

Ieri pomeriggio Dries Mertens ha svolto terapie e lavoro personalizzato, a causa dei problemi alla caviglia che è tornato in maniera evidente. Il giocatore da ieri è partito per Anversa, dove sarà in Belgio per una settimana per nuovi controlli. C’è un retroscena che riguarda il problema fisico del giocatore: “A gennaio c’era stata un po’ di tensione con la società sulla data di rientro dalla struttura scelta dall’attaccante: ieri Mertens è già tornato in Belgio, per restarci almeno un’altra settimana”.

Fonte: Repubblica