Premier League – M.City vittoria e allungo, United stop, show Liverpool, Tuchel primo successo

Non ci si ferma mai in Premier League, subito di nuovo in campo con la 21a giornata. Vince ancora il Manchester City, che batte 1-0 lo Sheffield, e allunga in testa alla classifica, andando a +3 punti sul Manchester United, che impatta 0-0 in casa dell’Arsenal. Rimane in scia il Liverpool, che vince 3-1 lo scontro europeo con il West Ham e vola al 3° posto a -4 punti dai Citicenzs. Cade invece il Leicester, che crolla per 3-1 in casa con il Leeds e precipita al 4° posto. Nuovo stop del Tottenham, sconfitto 1-0 a Brighton, così come l’Everton, che cade 2-0 in casa con il Newcastle. Prima vittoria per Tuchel sulla panchina del Chelsea, che torna a sorridere, stendendo 2-0 il Burnley e aggancia proprio Spurs e Tooffes al 6° posto, ora a -6 punti dalla zona Champions League. Successi per Aston Villa e Crystal Palace, che battono 1-0 Southampton e Wolverhampton. Finisce infine 2-2 il delicato scontro salvezza tra West Bromwich e Fulham, che non serve a nessuna delle due squadre che rimangono terzultimo e penultimo e vedono la zona salvezza distante ora a -11 e a -7 punti