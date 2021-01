Paolo Del Genio, giornalista: “4-3-3 o 4-2-3-1? Fazioni inutili, s’è vinto e perso con entrambi”

Su Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio:

“Non ci sono argomenti validi dietro queste fazioni del 4-2-3-1 e del 4-3-3. Io non riesco proprio a seguirli. Il Napoli ha vinto tante partite con un modulo e con l’altro. A volte dal 4-3-3 è passato al 4-2-3-1 in corsa. Per poter vincere. Non c’è un modulo migliore di un altro. Ma altre componenti che poi risultano decisive”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli