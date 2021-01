Il Napoli e il Cagliari hanno trovato già l’accordo per far tornare Ounas in casa base; però l’algerino, non rimarrà quasi sicuramente, perchè Napoli e Crotone hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito secco. Ounas non ha ancora deciso, ma nel caso dicesse di sì, arriverebbe la fumata bianca.