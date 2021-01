Massimiliano Gallo, Il Napolista: “Tra Gattuso e ADL non è mai scoccata la scintilla”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista:

“Dopo Napoli-Milan noi scrivemmo dello scontro con i giocatori. All’epoca sembrava l’attacco lunare del Napolista. Quando emersero una serie di problemi nello spogliatoio. Lui utilizza questa dialettica nietzschiana del superuomo. Se fai il superuomo è chiaro che dovresti dimettersi. De Laurentiis dovrebbe assumersi gli oneri se le cose non gli stanno bene. Rapporto con De Laurentiis? Ora non lo difendo più. Sono stato anche cattivello in questa situazione. Ritenendolo il responsabile della situazione. Lui ha scelto questo assetto gestionale. Ed è lui che ha esonerato Ancelotti. Preso Gattuso. E dato più poteri a Giuntoli. Lui deve sbrogliare la matassa. Gattuso non l’ho chiamato io. Ancelotti? La situazione è in una fase di stallo. De Laurentiis credo coltivi il desiderio di portare Gattuso fino alla fine della stagione. Non so se sarà così facile. Gattuso ha fatto uno sfogo autolesionista. Ha smontato persino il teatrino ipocrita costruito con il tweet del Napoli. Finirà in modo traumatico? Credo di sì. Anche se De Laurentiis sogna di arrivare a fine stagione. I due non si sono mai piaciuti. De Laurentiis, a suo tempo, prese una decisione sofferta. Nella quale, forse, non credeva nemmeno fino in fondo. Poi Gattuso ha vinto la Coppa Italia. Ma i due non si sono mai piaciuti. Ibrahimovic al Napoli, io bugiardo? No. Ho detto la verità. Gattuso ha rifiutato Ibra? Sì, è vero. Alcuni sostengono che sia stata una decisione collettiva. C’era un accordo con lo svedese. C’erano state conversazioni telefoniche tra Ancelotti e Ibrahimovic. Quando poi è saltato Ancelotti, Ibra disse a Raiola che voleva venire a Napoli. Poi ci sono due versioni. Quella sul rifiuto di Gattuso. E l’altra. Chche sia una decisione collettiva. Di certo, né Giuntoli né Adl hanno fatto di tutto per convincere Gattuso a prendere Ibrahimovic. Ibra non ha veleno? Poiché Gattuso ha conosciuto Ibrahimovic. E sapeva che prendeva in giro alcuni ragazzi nello spogliatoio. Avrebbe pensato che a Napoli ne avrebbe sfottuti tanti (scherza)”.

Fonte: Radio Punto Nuovo