LIVE SERIE A – Napoli-Parma, AdL è in ritiro con la squadra

Arbitro: La Penna; Ass1: Baccini; Ass2: Mastrodonato; IV: Serra; VAR: Di Paolo: AVAR: Del Giovane

In vista della sfida Napoli-Parma, dalle ore 18,00, è prevista pioggia, ma non temporali come nei giorni precedenti.

15,34 – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è da mezzogiorno in ritiro all’Hotel Britannique per stare vicino alla squadra e allo staff tecnico. Lo anticipa Carlo Alvino su twitter

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà il Parma, con l’obiettivo di dimenticare la sconfitta di Verona e restare agganciato alla zona Champions. Assenti per infortunio Mertens, partito per Anversa per nuovi accertamenti e per il Covid-19 Fabian Ruiz. I ducali punteranno sulla fase difensiva e giocare di rimessa, per portare a casa un buon risultato. Out Laurini, Bruno Alves e Karamoh per infortunio. All’andata gli azzurri vinsero con le reti di Mertens e Insigne. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

