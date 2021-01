La Gazzetta dello Sport: “Gattuso? E’ in corsa per tutti gli obiettivi”

La Gazzetta dello Sport riporta: il Napoli è in semifinale di Coppa Italia. Ha vinto il proprio girone di Europa League. E, per assurdo, se vincesse il recupero con la Juve, sarebbe terzo in classifica. Comunque sarebbe in zona Champions. L’obiettivo dichiarato della squadra. Per tutto questo, Gattuso non riesce a capire perché si discuta di lui come tecnico. Perché debba dimettersi. O perchè debba comunque sentirsi precario.

Fonte: Gazzetta dello Sport