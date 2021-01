Koulibaly: “Qui è così, mister in discussione quando c’è un problema”

Il Napoli la “vigilia” la passa in famiglia. Nessun ritiro pre-Parma. Koulibaly parla dell’incontro di mercoledì con il presidente: «De Laurentiis poteva anche non venire. Non avevamo bisogno della sua visita per dare fiducia al mister perché sappiamo che qui le cose vanno sempre così, appena le cose vanno un po’ meno bene il mister viene messo in discussione». Poi parla del momento attuale. «A Verona è stata una sconfitta pesante: sappiamo che possiamo fare grandi prove e poi dopo avere dei cali. Noi quando giochiamo come domenica scorsa ci dispiace. Daremo tutti il mille per cento per questa squadra. Non siamo così lontano da Milan e Inter e sono quei posti lì che dobbiamo guardare». Parole da condottiero. Oggi con il Parma è di nuovo 4-3-3, ovvero il ritorno del primo Napoli di Gattuso con Zielinski che lascia la posizione di sottopunta. Ringhio sa che il suo lavoro verrà giudicato in base ai risultati, come tutti. Per la legge del calcio è chiara, molto del percorso compiuto fin qui vale poco. Ma la vita di un allenatore è anche questa cosa qua. Se non vince con il Parma, le reazioni di De Laurentiis sono imprevedibili

Il Mattino