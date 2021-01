Kalidou Koulibaly: “Il gol di tacco? Gesto d’istinto. Da oggi vietato sbagliare”

Il Napoli ha ritrovato nelle ultime settimane il suo condottiero in difesa, Kalidou Koulibaly, autore della rete di tacco contro lo Spezia. Il calciatore senegalese, è stato intervistato prima a Radio Kiss Kiss e poi da Sky. “La rete di tacco contro lo Spezia? E’ stato un gesto tecnico istintivo, ho visto il cross di Hysaj e mi è venuto in maniera spontanea. Su mister Gattuso dico che la squadra è con lui, purtroppo abbiamo perso a Verona, una gara dove abbiamo commesso molti errori. Per quanto riguarda il modulo, dico che non è una questione tattica, ma di tornare a non prendere gol. Ad inizio stagione c’era la giusta applicazione, dobbiamo ritrovarla, a cominciare da oggi. Il Parma? Hanno bisogno di punti, ma a noi di più, perciò non possiamo regalare niente a nessuno. Febbraio è il mese dove dovremo puntare al vertice, preferisco guardare chi ci sta davanti per poterle superare. Sulla beneficienza, sono contento di aiutare gli altri, ma preferivo che nessuno lo sapesse”.

Fonte: Corriere dello Sport