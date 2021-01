Il Parma diventerà il crocevia del futuro di Gattuso. Il mister “sfida” AdL

Da qui a fine stagione saranno tutti esami per Gennaro Gattuso, per cercare la conferma sulla panchina del Napoli, a cominciare dal match odierno contro il Parma. Tra il tecnico degli azzurri e De Laurentiis il rapporto è ai minimi termini e le parole post-Spezia certo non hanno facilitato la situazione: “Io non mi dimetto, se al presidente non va bene, sarà lui a mandarmi via”. Sempre come un ombra c’è Rafa Benitez che attenderà la sfida contro gli emiliani di questo pomeriggio e in caso di esito negativo, sarà difficile che proseguirà l’avventura con i partenopei dell’allenatore di Corignano Calabro.

Fonte: