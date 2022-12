Fulvio Marrucco, Agente Fifa: “Il futuro di Gattuso? “If” dei Pink Floyd spiega al meglio il momento del Napoli”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Fulvio Marrucco, agente:

““If” de i Pink Floyd? Il Se, ti dà la speranza. Dopo il “se” puoi vedere se ce la fai. Vi faccio fare una risata: Zola andò al compleanno di Peter Gabriel ai suoi 60 anni. C’era un batterista che alla fine mi ha regalato delle bacchette e me le ha firmate. Gli chiesi: prendile fammi sapere di chi sono. Erano di Nick Mason dei Pink Floyd (ride ndr). Rinnovo di Gattuso non si fa? Credo si vada verso una separazione consensuale a fine anno. C’è sempre quell’If, cioè “se”. Abbiamo sempre detto che il Napoli non fosse costante. L’ultima addirittura l’abbiamo separata in due tempi. “If”, quindi, sembra che ci sarà la separazione. Ma dipende dagli obiettivi. Che noi possiamo raggiungere quest’anno. “If”, se noi torniamo a vincere e dare continuità, può, non dico salvarsi Gattuso, ma il progetto. Altrimenti potrebbe esserci una vera e propria rivalutazione. Inizia un ciclo veramente spaventoso. Speriamo di recuperare tutti i giocatori. Che non sono rientrati in forma. Anche se rientrati in rosa. Saranno due mesi dove si deciderà il futuro del Napoli”.

