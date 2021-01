(Formazioni) Osimhen parte dalla panchina, Mertens è in Belgio. Squadra che vince non si cambia

Non si cambia anzi, centrocampo che convince non si cambia. Questa la linea varata da Gattuso in vista della gara di stasera contro il Parma. Perché al netto del blackout contro lo Spezia, quell’ora di dominio azzurro in coppa Italia lo ha convinto. Ecco perché non solo si va avanti con il modulo (4-3-3), ma si va avanti anche con gli uomini. E allora Zielinski continuerà ad agire da pendolo sul centro sinistra, Demme sarà l’addetto alla regia (con licenza di inserirsi) e Elmas dovrà fare il collante tra centrocampo e attacco. Fontee grafico (Il Mattino)