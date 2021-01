[Formazioni] Napoli-Parma, Elmas favorito su Bakayoko. D’Aversa punta su Gervinho

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 18,00, il Napoli cercherà un successo contro il Parma, per restare in scia alla zona Champions. Il tecnico degli azzurri Gattuso punterà su quasi tutti gli stessi calciatori che hanno convinto contro lo Spezia, ad eccezione di Petagna, in vantaggio su Politano. A centrocampo ancora spazio ad Elmas favorito su Bakayoko. Infine a sinistra Mario Rui la dovrebbe spuntare su Hysaj. In casa degli emiliani D’Aversa punterà sulla velocità di Gervinho e sulla fisicità di Kucka.

Fonte: CdS