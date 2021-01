Il figlio dell’ex Napoli, Allan, di nome Lucas, ha avuto una forma di alopecia, una malattia che determina la perdita dei capelli e dei peli del corpo. La moglie di Allan ha voluto rassicurare i follower che il figlio sta benissimo a livello di salute, e che la malattia è solo estetica. Il brasiliano ex Napoli, per dimostrare la vicinanza al figlio si è rasato i capelli a zero, bel gesto da parte dell’ex azzurro!