EUROAVVERSARIA del Napoli: Granada-Celta Vigo 0-0

Nella ventunesima giornata della Liga spagnola la gara del Granada contro il Celta termina senza reti. Nonostante un numero maggiore di tiri, il Granada non ha prodotto chiare occasioni da gol. Il Celta Vigo ha badato quasi esclusivamente a difendersi. In rare circostanze si è reso pericoloso. Il Granada ha avuto maggiori opportunità da rete (10). Rispetto alle 7 del Celta Vigo. Ha anche fatto più tiri nello specchio della porta (5-1). Agonismo in campo. Con 6 cartellini gialli, in totale.

