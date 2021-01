La Coppa Italia femminile prosegue, dopo l’incredibile vittoria in rimonta della Juventus sul terreno dell’Empoli Ladies, da 4-2 a 4-5 e successo dell’Inter contro la Fiorentina, oggi si sono giocate altre due partite. L’A.s. Roma di Bavagnoli batte per 0-4 la Florentia, mentre pari tra il Sassuolo e l’A.c. Milan per 1-1.

Florentia-A.s. Roma 0-4

Sassuolo-A.c. Milan 1-1

La Redazione