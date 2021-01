Caviglia Mertens: la Supercoppa è risultata “fatale”

Mertens è dovuto rientrare in Belgio. La caviglia continua ad essere un tormento. Forse, chissà, come si legge su Tuttosport, la voglia di essere presente in Supercoppa, ha causato l’allungarsi dei tempi ed il riacutizzarsi del problema. “Mertens, invece, è stato costretto a tornare nel centro di riabilitazione Move to cure di Anversa per riprendere il percorso di riabilitazione alla caviglia sinistra infortunata lo scorso 16 dicembre a San Siro contro l’Inter. Probabilmente, il desiderio di essere presente nella finale di Supercoppa contro la Juventus lo ha portato ad affrettare i tempi rispetto al ruolino di marcia che sarebbe stato necessario seguire per tornare in campo e non essere costretto a fermarsi nuovamente”.